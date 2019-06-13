ФОТО | Близ Раквере в результате аварии перевернулась цистерна с топливом

ДТП произошло около 15:30 поблизости от Раквере в деревне Пяйде. Водитель ехавшего со стороны шоссе Таллинн-Нарва бензовоза врезался в парковавшуюся на обочине дороги машину дорожных рабочих.

Как утверждается, навстречу грузовику ехал автомобиль и он не поместился между двумя машинами. После столкновения обе машины вылетели с дороги, прицеп бензовоза перевернулся. Как утверждается, в цистернах было 30 тонн дизельного топлива, которое, по первоначальной информации, протекло. По словам спасателей, позднее выяснилось, что утечки не было.

Спасатели отреагировали как на выезд третьей ступени, на место происшествия помимо спасателей Ляэне-Вирумаа отправили подкрепление из Кохтла-Ярве и Таллинна.

В момент ДТП один из работавших на обочине шоссе мужчин косил триммером, он был чуть в стороне от машины. А второй мужчина собирал вещи и в момент аварии был рядом с машиной. Хотя имущественный ущерб большой, все люди отделались только испугом.