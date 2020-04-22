ФОТО: Близ Пярну грузовик вылетел в кювет

Сегодня около половины восьмого утра полиция получила сообщение о том, что на 117 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик съехал с дороги.
На месте выяснилось, что в результате случившегося никто не пострадал и водитель был трезв.
По словам водителя, на дорогу неожиданно выбежала косуля. Далее случаем займется страховая фирма.
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