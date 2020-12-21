ФОТО | Близ острова Вормси снят с мели эстонский паром

Руководитель по коммуникациям Департамента водных путей Мадле Мересте сообщила, что операция по снятию теплохода с мели завершилась в понедельник примерно в 14 часов. Судно в данный момент находится в порту Sviby (Вормси).

"Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, затем примут решение, какое ведомство будет заниматься расследованием инцидента", — сказала она.

По предварительным данным, причиной отклонения Reet от курса посадки на мель стала неисправность рулевого устройства.