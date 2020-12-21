ФОТО | Близ острова Вормси снят с мели эстонский паром
Вчера в 17.15 в 400 метрах от порта острова Вормси сел на мель паром Reet, с которого позже эвакуировали 21 пассажира. Сегодня судно было снято с мели.
Вчера в 17.15 в 400 метрах от порта острова Вормси сел на мель паром Reet, с которого позже эвакуировали 21 пассажира. Сегодня судно было снято с мели.
Руководитель по коммуникациям Департамента водных путей Мадле Мересте сообщила, что операция по снятию теплохода с мели завершилась в понедельник примерно в 14 часов. Судно в данный момент находится в порту Sviby (Вормси).
"Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, затем примут решение, какое ведомство будет заниматься расследованием инцидента", — сказала она.
По предварительным данным, причиной отклонения Reet от курса посадки на мель стала неисправность рулевого устройства.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Проблемы со здоровьем: Тарасова в инвалидном кресле в ледовом шоу
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Откуда в затонувшем пароме "Эстония" взялась пробоина?