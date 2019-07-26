26.07.2019, 19:10

ФОТО | Благодаря внимательным гражданам в Тарту задержали подозрительного водителя. Возможно, он был пьян


rus.delfi.ee
EST
Tartus Riia maanteel peeti kinni mees
Tartus Riia maanteel peeti kinni meesFoto: Lugeja

Сегодня вечером полиция получила сообщение о передвигающемся по Тарту автомобиле, водитель которого, по словам других участников движения, мог быть пьян. Почти без труда машину нашли и на мужчину надели наручники.

По словам пресс-секретаря полиции, мужчину увезли, чтобы экспертиза выяснила степень опьянения мужчины.

Очевидец задержания сказал Delfi, что также видел в руках у полицейских, которые были в резиновых перчатках, пакетик с белым порошком.

Какое опьянение было у мужчины, если вообще было, выяснит экспертиза.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: