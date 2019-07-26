26.07.2019, 19:10
ФОТО | Благодаря внимательным гражданам в Тарту задержали подозрительного водителя. Возможно, он был пьян
Сегодня вечером полиция получила сообщение о передвигающемся по Тарту автомобиле, водитель которого, по словам других участников движения, мог быть пьян. Почти без труда машину нашли и на мужчину надели наручники.
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