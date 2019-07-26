ФОТО | Благодаря внимательным гражданам в Тарту задержали подозрительного водителя. Возможно, он был пьян

По словам пресс-секретаря полиции, мужчину увезли, чтобы экспертиза выяснила степень опьянения мужчины.

Очевидец задержания сказал Delfi, что также видел в руках у полицейских, которые были в резиновых перчатках, пакетик с белым порошком.

Какое опьянение было у мужчины, если вообще было, выяснит экспертиза.