06.11.2019, 18:27

ФОТО | "Библиотека на колесах": страсть к литературе обернулась для жителя Эстонии проблемой на границе


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vene toll Foto: Vene toll, sztu.customs.ru for press

Житель Эстонии покидал территорию России с целым багажником книг, что привело в Ивангороде на российско-эстонской границе к проблемам, сообщает пресс-служба российской таможни.

В ассортименте эстонского любителя литературы были детективы, философия, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности в фонде этой ”библиотеки на колесах” оказалось коло 300 книг.

Мужчина в ходе проведения устного опроса рассказал инспектору таможенного поста о том, что он перемещает книги и косметическую продукцию для личного использования.

Доводы гражданина оказались для российских таможенников неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях. Перемещаемый груз необходимо было задекларировать в установленной форме.

По данному факту Кингисеппской таможней назначена товароведческая экспертиза и проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств административного правонарушения.

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