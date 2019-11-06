ФОТО | "Библиотека на колесах": страсть к литературе обернулась для жителя Эстонии проблемой на границе

В ассортименте эстонского любителя литературы были детективы, философия, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности в фонде этой ”библиотеки на колесах” оказалось коло 300 книг.

Мужчина в ходе проведения устного опроса рассказал инспектору таможенного поста о том, что он перемещает книги и косметическую продукцию для личного использования.

Доводы гражданина оказались для российских таможенников неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях. Перемещаемый груз необходимо было задекларировать в установленной форме.

По данному факту Кингисеппской таможней назначена товароведческая экспертиза и проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств административного правонарушения.