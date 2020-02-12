ФОТО | Банку в центре Тарту угрожали взрывом

Сегодня в 15.30 неизвестный злоумышленник сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из тартуских отделений банка LHV.
Как сообщила полиция, бомбовое предупреждение сделано конторе, расположенной на улице Ülikooli.
Правоохранители не стали из здания никого эвакуировать, так как не сочли угрозу серьезной. Помимо отделения банка, в доме находятся несколько офисов различных компаний.
Полиция возбудила дело, чтобы установить автора сообщения.
В начале февраля аналогичные угрозы прозвучали в отношении ряда таллиннских торговых центров. Лица, причастные к ним, пока не выявлены.
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