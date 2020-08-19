ФОТО: Автомобиль загорелся прямо во время движения

18 августа в 14:38 в деревне Вана-Выйду в Вильяндимаа во время езды загорелся легковой автомобиль Volkswagen Passat. Как отмечает полиция, возгорание в зеркало заднего вида увидел водитель ехавшего впереди автомобиля.

Когда спасатели приехали на место, автомобиль уже практически полностью сгорел.

Также вчера, в 19:44, в деревне Вяйке-Камари в Пылтсамаа загорелся комбайн. Это транспортное средство также почти полностью сгорело.

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В 14:38 поступило сообщение, что на Кылвику теэ в Таллинне из-под капота припаркованного автомобиля идет дым. Для того, чтобы получить доступ к очагу возгорания, спасатели разбили окно и потушили пожар.

В 18:36 в деревне Роокюла в волости Анья произошла тяжелая авария с участием легкового автомобиля Volvo. Спасатели помогли с транспортировкой пострадавшего и ликвидировали опасность возгорания.