05.07.2019, 18:51

ФОТО | Автомобиль столкнулся с микроавтобусом и врезался в забор


rus.delfi.ee
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ФОТО | Автомобиль столкнулся с микроавтобусом и врезался в забор
Delfi.ee

Сегодня утром в Отепя произошло ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

”В 10.18 в Центр тревоги сообщили, что в Отепя на улице Я. Хурда произошло столкновение двух транспортных средств”, — сообщили Delfi из полиции.

Столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Audi, которого после столкновения вынесло на расположенный рядом забор.

Никто из людей в аварии не пострадал.

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