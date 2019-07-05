ФОТО | Автомобиль столкнулся с микроавтобусом и врезался в забор

”В 10.18 в Центр тревоги сообщили, что в Отепя на улице Я. Хурда произошло столкновение двух транспортных средств”, — сообщили Delfi из полиции.

Столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Audi, которого после столкновения вынесло на расположенный рядом забор.

Никто из людей в аварии не пострадал.