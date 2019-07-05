05.07.2019, 18:51
ФОТО | Автомобиль столкнулся с микроавтобусом и врезался в забор
Сегодня утром в Отепя произошло ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Сегодня утром в Отепя произошло ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
”В 10.18 в Центр тревоги сообщили, что в Отепя на улице Я. Хурда произошло столкновение двух транспортных средств”, — сообщили Delfi из полиции.
Столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Audi, которого после столкновения вынесло на расположенный рядом забор.
Никто из людей в аварии не пострадал.
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