ФОТО | Автомобиль съехал с дороги, перевернулся и уперся в крышу дома

Сегодня ночью около 1:00 произошло ДТП в деревне Капу на 25 километре дороги Мяэкюла-Коэру-Капу, где 34-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Passat, потерял управление и съехал с дороги.

Машина несколько раз перевернулась через крышу и остановилась, упершись в крышу жилого дома.

Скорая помощь доставила водителя на осмотр в Ярвамааскую больницу.