ФОТО | Автомобиль съехал с дороги, перевернулся и уперся в крышу дома

Сегодня ночью в волости Ярва в Ярвамаа произошло ДТП, в котором пострадал съехавший с дороги на автомобиле мужчина.
Сегодня ночью около 1:00 произошло ДТП в деревне Капу на 25 километре дороги Мяэкюла-Коэру-Капу, где 34-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Passat, потерял управление и съехал с дороги.
Машина несколько раз перевернулась через крышу и остановилась, упершись в крышу жилого дома.
Скорая помощь доставила водителя на осмотр в Ярвамааскую больницу.
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