ФОТО: Автомобиль BMW сбил женщину на пешеходном переходе

19 ноября в 21: 19 возле Сыле, 42 в Таллинне 38-летний мужчина на автомобиле BMW 530D сбил 25-летнюю женщину. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Delfi lugeja

Также вчера в Ласнамяэ произошла еще одна одна авария с участием пешехода, которая закончилась куда более трагично.