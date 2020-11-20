20.11.2020, 07:07

ФОТО: Автомобиль BMW сбил женщину на пешеходном переходе

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ФОТО: Автомобиль BMW сбил женщину на пешеходном переходе
Delfi lugeja

Вчера в столичном районе Пыхья-Таллинн автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе.

19 ноября в 21: 19 возле Сыле, 42 в Таллинне 38-летний мужчина на автомобиле BMW 530D сбил 25-летнюю женщину. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Delfi lugeja

Также вчера в Ласнамяэ произошла еще одна одна авария с участием пешехода, которая закончилась куда более трагично.

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