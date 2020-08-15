ФОТО: Автомобиль BMW от Citybee протаранил стену дома

В субботу ночью на улице Кёлери в Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильндимаа произошла авария: автомобиль BMW X1 с литовскими номерами врезался в стену дома.
Как видно на фото, речь идет об арендной машине Citybee.
По предварительным данным, водитель BMW по неизвестной пока причине после совершения поворота съехал с дороги и врезался в стену дома.
В результате случившегося никто не пострадал.
Как стало известно, 18-летний молодой человек с правами арендовал автомобиль, однако пустил за руль друга, который старше него, но не имеет прав. Поскольку в правилах пользования Citybee указано, что передавать автомобиль третьим лицам запрещено, молодому человеку угрожает штраф в размере 2000 евро. Также арендовавшее автомобиль лицо несет ответственность за намеренное ненадлежащее обращение. Общая сумма неустойки пока неясна.
Несмотря на то, что автомобиль имеет литовские номерные знаки, арендовала она были в Таллинне.
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