15.08.2020, 10:39
ФОТО: Автомобиль BMW от Citybee протаранил стену дома. Что случилось — неясно
В субботу ночью на улице Кёлери в Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильндимаа произошла авария: автомобиль BMW X1 с литовскими номерами врезался в стену дома.
Как видно на фото, речь идет об арендной машине Citybee. У полиции пока нет данных, что именно случилось и что стало причиной ДТП.
По предварительным данным, водитель BMW по неизвестной пока причине после совершения поворота съехал с дороги и врезался в стену дома.
Насколько известно, никто не пострадал.
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