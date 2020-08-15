ФОТО: Автомобиль BMW от Citybee протаранил стену дома. Что случилось — неясно

Как видно на фото, речь идет об арендной машине Citybee. У полиции пока нет данных, что именно случилось и что стало причиной ДТП.

По предварительным данным, водитель BMW по неизвестной пока причине после совершения поворота съехал с дороги и врезался в стену дома.

Насколько известно, никто не пострадал.