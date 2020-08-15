15.08.2020, 10:39

ФОТО: Автомобиль BMW от Citybee протаранил стену дома. Что случилось — неясно

 (4)
EST 8
Galerii: 16 pilti
Viljandimaal sõitis Leedu numbrimärkidega BMW vastu maja seina Foto: Kenno Soo

В субботу ночью на улице Кёлери в Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильндимаа произошла авария: автомобиль BMW X1 с литовскими номерами врезался в стену дома.

Как видно на фото, речь идет об арендной машине Citybee. У полиции пока нет данных, что именно случилось и что стало причиной ДТП.

По предварительным данным, водитель BMW по неизвестной пока причине после совершения поворота съехал с дороги и врезался в стену дома.

Насколько известно, никто не пострадал.

Читайте также: