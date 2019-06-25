ФОТО: Автобус эстонской команды велосипедистов попал в аварию в Польше

ДТП произошло у города Лодзь в Польше. В автобусе находились четыре велосипедиста и механик за рулем.

Сзади на большой скорости ехал автомобиль, это испугало и запутало другого водителя настолько, что он прижался к обочине, после чего потерял управление и врезался в автобус велосипедистов, тем самым вытолкнув его с проезжей части. Автобус врезался в дорожный знак, а затем выехал в кювет, упав на бок. Автобус ехал на скорости около 100 км/ч.

К счастью, у всех были пристегнуты ремни и никто серьезно не пострадал. Доставленный в больницу велосипедист отделался рассеченной бровью. Травмы велосипедистов должны пройти за 10 дней.