ФОТО: Автобус эстонской команды велосипедистов попал в аварию в Польше

Направлявшийся в Эстонию с соревнований UCI автобус с командой эстонских велосипедистов Cycling Tartu попал в аварию на польской скоростной магистрали. Одного велосипедиста доставили на вертолете в больницу.
ДТП произошло у города Лодзь в Польше. В автобусе находились четыре велосипедиста и механик за рулем.
Сзади на большой скорости ехал автомобиль, это испугало и запутало другого водителя настолько, что он прижался к обочине, после чего потерял управление и врезался в автобус велосипедистов, тем самым вытолкнув его с проезжей части. Автобус врезался в дорожный знак, а затем выехал в кювет, упав на бок. Автобус ехал на скорости около 100 км/ч.
К счастью, у всех были пристегнуты ремни и никто серьезно не пострадал. Доставленный в больницу велосипедист отделался рассеченной бровью. Травмы велосипедистов должны пройти за 10 дней.
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