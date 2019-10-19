19.10.2019, 17:30

ФОТО | Авария с участием автомобиля Bolt застопорила движение на горке Сосси


rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Foto: Ilmar Saabas

В Таллинне на горке Сосси автомобиль с надписью Bolt врезался сзади в ехавшую впереди машину. Движение на горке Сосси сейчас остановлено. По данным Delfi, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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