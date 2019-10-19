ФОТО | Авария с участием автомобиля Bolt застопорила движение на горке Сосси

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В Таллинне на горке Сосси автомобиль с надписью Bolt врезался сзади в ехавшую впереди машину. Движение на горке Сосси сейчас остановлено. По данным Delfi, в ДТП никто серьезно не пострадал.