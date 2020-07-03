ФОТО | Авария на Сааремаа: в больницу на медконтроль отвезли троих детей и женщину

Недалеко от деревни Мяэбе машина Subaru Forester вылетела с проезжей части в кювет. Скорая доставила находившихся в машине трех детей и женщину в больницу.

В больнице у всех участников аварии не обнаружили каких-либо травм. Водитель в момент аварии была в трезвом состоянии.