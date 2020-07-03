03.07.2020, 18:39

ФОТО | Авария на Сааремаа: в больницу на медконтроль отвезли троих детей и женщину

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Liiklusõnnetus Saaremaal Kuressaare-Sääre mnt 43 kilomeeter Foto: Irina Mägi

Сегодня в 14:50 на Сааремаа, на 43 километре шоссе Курессааре-Сяре произошла авария. Четырех человек доставили на медконтроль в больницу. Травм у них не обнаружили.

Недалеко от деревни Мяэбе машина Subaru Forester вылетела с проезжей части в кювет. Скорая доставила находившихся в машине трех детей и женщину в больницу.

В больнице у всех участников аварии не обнаружили каких-либо травм. Водитель в момент аварии была в трезвом состоянии.

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