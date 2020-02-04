04.02.2020, 12:58

ФОТО | Авария грузовика повлекла разлив топлива


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ФОТО | Авария грузовика повлекла разлив топлива
Delfi

В поселке Миссо, что в волости Рыуге в Южной Эстонии вчера утром произошло ДТП: в кювет выехал грузовик, из баков которого стало вытекать топливо.

"3 февраля в 8.00 сообщили, что в поселке Миссо фура съехала в кювет и из ее баков течет топливо", - пояснил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Спасатели оградили место разлива земляной насыпью и устранили протечку. Затем вытекшее топливо вычерпали ведрами, а оставшееся в баках - перекачали в другую емкость.

Получивший легкие повреждения водитель грузовика был доставлен для медосмотра в больницу.

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