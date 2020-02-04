ФОТО | Авария грузовика повлекла разлив топлива

"3 февраля в 8.00 сообщили, что в поселке Миссо фура съехала в кювет и из ее баков течет топливо", - пояснил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Спасатели оградили место разлива земляной насыпью и устранили протечку. Затем вытекшее топливо вычерпали ведрами, а оставшееся в баках - перекачали в другую емкость.

Получивший легкие повреждения водитель грузовика был доставлен для медосмотра в больницу.