04.02.2020, 12:58
ФОТО | Авария грузовика повлекла разлив топлива
В поселке Миссо, что в волости Рыуге в Южной Эстонии вчера утром произошло ДТП: в кювет выехал грузовик, из баков которого стало вытекать топливо.
В поселке Миссо, что в волости Рыуге в Южной Эстонии вчера утром произошло ДТП: в кювет выехал грузовик, из баков которого стало вытекать топливо.
"3 февраля в 8.00 сообщили, что в поселке Миссо фура съехала в кювет и из ее баков течет топливо", - пояснил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
Спасатели оградили место разлива земляной насыпью и устранили протечку. Затем вытекшее топливо вычерпали ведрами, а оставшееся в баках - перекачали в другую емкость.
Получивший легкие повреждения водитель грузовика был доставлен для медосмотра в больницу.
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