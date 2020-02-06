ФОТО | 6,7 кг наркотических веществ, 119 таблеток ЛСД и 9000 евро. Наркополиция Идаской префектуры установила личный рекорд

В результате проверок 25 человек были допрошены в качестве подозреваемых в незаконном распространении наркотических веществ. Кроме того, у 26 человек было выявлено наркотическое опьянение. Полиция изъяла почти 6,7 кг разных наркотических веществ (конопля, амфетамин, гашиш, MDMA), 119 таблеток ЛСД и наличные деньги в сумме более 9000 евро.

Непрерывно продолжается борьба против организованной наркопреступности. Так, в деревне Ульясте (Ляэне-Вирумаа) ликвидирована плантация конопли — изъято почти 25 кг. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для Идаской префектуры. Была собрана достаточная доказательная база, на основе которой суд наказал преступную группировку, которая состояла из 11 человек и действовала в Тамсалу.

Полиция с сожалением отмечает, что после исчезновения одного наркотического вещества сразу появляется новое. Например, после того, как в регионе значительно уменьшилось количество фентанила, сразу же появился более сильный наркотик Alfa-PVP, от которого моментально наступает зависимость. Он словно "съедает" организм изнутри и быстро вызывает психические расстройства. Благодаря оперативной информация в октябре прошлого года удалось задержать группу, которая распространяла в Нарве Alfa-PVP.

По данным полиции, возраст наркодилеров и людей, которые употребляют наркотики, становится всё ниже. Поэтому стражи порядка много работают над тем, чтобы выявлять лиц, передающих наркотики молодым людям. Если вы располагаете информацией о случаях, которые связаны с наркотическими веществами, сообщите ее по адресу: ida.narkovihje@politsei.ee