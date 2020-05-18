ФОТО | 19-летний водитель на Subaru вылетел в кювет и перевернулся на крышу

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В понедельник рано утром, перед 5 часами утра, в Эску в Йыгевамаа произошло тяжелое ДТП. Передвигавшийся в сторону Пылтсамаа Subaru с 19-летним парнем за рулем вылетел с дороги, снес несколько деревьев и завершил свою траекторию в кювете кверху колесами.