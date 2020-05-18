ФОТО | 19-летний алководитель на Subaru вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Передвигавшийся в сторону Пылтсамаа Subaru с 19-летним парнем за рулем вылетел с дороги, снес несколько деревьев и завершил свою траекторию в кювете кверху колесами.

Скорее всего, пристегнутый ремень безопасности спас от худшего — находившийся один в машине водитель пострадал, но остался жив.

Полиция подтвердила Delfi, что у молодого человека был уголовно наказуемый уровень опьянения — содержание алкоголя в крови более 1,5 промилле.