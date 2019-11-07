07.11.2019, 16:11

ФОТО | 15-летняя Рената найдена!

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EST 91
ФОТО | 15-летняя Рената найдена!
PPA

Полиция только сегодня просила помощи в поисках пропавшей в октябре 15-летней Ренаты. В четверг, во второй половине дня полиция сообщила, что девушка найдена.

"Мы выяснили, что 24 октября девушка уехала от мамы на поезде Тарту - Тапа, вышла на станции Кяркна и отправилась обратно, по всей видимости, в Тарту. К сожалению, с этого времени ее передвижение неизвестно", - сказала сотрудник тартуской молодежной полиции Кайри Ояперв.

Она также добавила, что мобильный телефон Ренаты с 24 октября выключен, в социальных сетях она также не давала о себе знать.

15-летняя Рената должна была 24 октября прибыть в Тапаскую спецшколу, но так там и не появилась. Ранее Рената неоднократно пропадала из поля зрения своих близких.

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