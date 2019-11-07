ФОТО | 15-летняя Рената найдена!

"Мы выяснили, что 24 октября девушка уехала от мамы на поезде Тарту - Тапа, вышла на станции Кяркна и отправилась обратно, по всей видимости, в Тарту. К сожалению, с этого времени ее передвижение неизвестно", - сказала сотрудник тартуской молодежной полиции Кайри Ояперв.

Она также добавила, что мобильный телефон Ренаты с 24 октября выключен, в социальных сетях она также не давала о себе знать.

15-летняя Рената должна была 24 октября прибыть в Тапаскую спецшколу, но так там и не появилась. Ранее Рената неоднократно пропадала из поля зрения своих близких.