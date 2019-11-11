11.11.2019, 21:30

Фирмы Хуберта Хирва и Павла Гаммера избежали обвинений


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Viktor Särgava, Pavel Gammer ja Hubert Hirv
Viktor Särgava, Pavel Gammer ja Hubert HirvKollaaž/erakogu, Vallo Kruuser

Подкотрольные Хуберту Хирву и Павлу Гаммеру фирмы Restoplus и Emerana избежали уголовного дела, так как предприятия были удалены из регистра. Теперь государство должно возместить расходы на услуги адвокатов в размере 13 500 евро.

По делу Хирва и Гаммера обвинения в участии в криминальном объединении получили в общей сложности три коммерческих объединения. Последней из них из регистра была удалена Escado Grupp (произошло это 5 октября), занимающаяся недвижимостью в Старом городе Таллинна, передают "Деловые Ведомости".

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