Фирмы Хуберта Хирва и Павла Гаммера избежали обвинений

По делу Хирва и Гаммера обвинения в участии в криминальном объединении получили в общей сложности три коммерческих объединения. Последней из них из регистра была удалена Escado Grupp (произошло это 5 октября), занимающаяся недвижимостью в Старом городе Таллинна, передают "Деловые Ведомости".