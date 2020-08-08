Финского бизнесмена обманули на 50 000 евро через эстонский сайт
По сообщению полиции немецкого города Ко́нстанц, через эстонский сайт у местного бизнесмена выманили 50 000 евро.
По сообщению полиции немецкого города Ко́нстанц, через эстонский сайт у местного бизнесмена выманили 50 000 евро.
Осенью прошлого года 54-летний житель Германии инвестировал около 50 000 евро через платформу, зарегистрированную в Таллинне.
Когда же он пожелал забрать сумму вместе с обещанными процентами, связаться с платформой больше не удавалось. Мужчина обратился в полицию.
Также на этой неделе в земле Северный Рейн-Вестфалия был выявлен случай, когда мошенники обманули 20-летнюю женщину на 11 000 евро. Женщина инвестировала через одну платформу 1000 евро. Когда она захотела вывести деньги, ей позвонил мужчина, представившийся Томасом Паркером и сказал, что ее счет заблокирован, но она может получить в распоряжение счет одного умершего человека, на котором находится 90 000 евро. Для этого ей надо лишь перевести на счет в одном эстонском банке 10 000 евро. После того, как женщина сделала это, Паркер пропал.
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