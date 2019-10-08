Финский суд отклонил обвинения в адрес эстонцев в крупнейшем отмывании денег

Согласно прокурору, деньги российского происхождения через финскую компанию выводили в оффшоры. Таким образом, по версии следствия, было отмыто около 135 миллионов евро. Подозреваемые 70-ти и 44-х лет отрицали свою вину. По их словам, деньги предназначались для проектирования дорожной магистрали в российской Карелии. По версии мужчин, общая сумма затрат на строительство составила бы 400 – 500 млн. евро. Этот проект никогда не был реализован или даже начат.

Предварительное следствие длилось 5 лет

Полиция начала расследование после нескольких обращений от финских банков. За 4 месяца через счета финских строительных компаний прошло более 100 миллионов евро.

Согласно следствию, деньги из Финляндии перенаправлялись на счета сотен иностранных фирм-«почтовых ящиков». Согласно полиции, источником денег была деятельность ОПГ в России. С мужчиной, которого финская полиция считала главным подозреваемым по делу, не удалось связаться, и ему не были предъявлены обвинения. Возможные совершенные им финансовые преступления происходили на территории России, где у финской полиции нет полномочий.