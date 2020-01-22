Финский миллионер без паспорта ходил на яхте в Эстонию и по возвращении получил штраф в 95 000 евро. Теперь дело изучает Суд ЕС

Принадлежащий к семье известных предпринимателей инвестор и находившаяся вместе с ним компания в августе 2015 года ходили на яхте в Эстонию и обратно. После проведенной в Таллинне ночи компания вернулась в Хельсинки и у Суоменлинна попала на паспортный контроль, пишет Ilta-Sanomat.

Все остальное было в порядке, но у инвестора не было при себе паспорта. только водительские права. Несмотря на возражения, офицер морской погранохраны Финляндии назначил ему за легкое нарушение границы штраф размером в 15 дневных ставок.

Поскольку в Финляндии назначают штрафы в соответствии с доходом человека, с доходом инвестора денежная сумма одной дневной ставки вышла 6350 евро и сумма штрафа — в общей сложности 95 250 евро.

Инвестор обжаловал штраф, поэтому начали предварительное следствие, после чего прокурор предъявил обвинение. Хельсинкский суд первой инстанции решил, что миллионер был виновен в легком нарушении границы, но не назначил ему наказание.

Суд посчитал, что проступок был мелким и в данном случае штраф привел бы к непропорциональному результату. Сам миллионер сравнил свое наказание с тем, что соответствующий штраф безработного с маленьким доходом был бы 90 евро.

Прокурор обжаловал решение в хельсинкском суде второй инстанции, который полностью оправдал инвестора.