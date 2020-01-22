Финский миллионер без паспорта ходил на яхте в Эстонию и по возвращении получил штраф в 95 000 евро. Теперь дело изучает Суд ЕС

Верховный суд дал прокурору разрешение на обжалование. Верховный суд теперь изучает, как выглядит назначенный штраф по отношению к принципу свободного передвижения в Евросоюзе.
Вчера Верховный суд Финляндии решил попросить у Суда Евросоюза предварительное решение по трем вопросам о применении права Евросоюза.
"В этом деле вопрос трактовки, согласуется ли с правом союза наказывать гражданина союза за то, что он путешествовал в другую страну ЕС и обратно без того, чтобы у него был при себе действующий паспорт или другой рейсовый документ", — сообщил Верховный суд Финляндии.
Два первых вопроса Верховного суда Финляндии касаются того, есть ли в соответствии с правом Евросоюза препятствия тому, что по закону страны от передвигающихся по морю на своем маломерном судне требуют наличия при себе паспорта, если они пересекают внутреннюю границу Евросоюза.
Если препятствий нет, верховный суд в-третьих просит у Суда Евросоюза мнение относительно того, согласуется ли назначаемое в Финляндии в соответствии с дневной ставкой наказание с принципом пропорциональности Евросоюза.
Ответа, очевидно, придется ждать долго, он запросто может прийти только в 2021 году.
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