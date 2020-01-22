22.01.2020, 12:50

Финский миллионер без паспорта ходил на яхте в Эстонию и по возвращении получил штраф в 95 000 евро. Теперь дело изучает Суд ЕС

 (2)
EST 13
Финский миллионер без паспорта ходил на яхте в Эстонию и по возвращении получил штраф в 95 000 евро. Теперь дело изучает Суд ЕС
Foto: JUSSI NUKARI, AFP

В Верховном суде Финляндии уже долгое время идет тяжба из-за гигантского штрафа, который назначили финскому миллионеру за то, что он без паспорта ходил на яхте в Эстонию.

Принадлежащий к семье известных предпринимателей инвестор и находившаяся вместе с ним компания в августе 2015 года ходили на яхте в Эстонию и обратно. После проведенной в Таллинне ночи компания вернулась в Хельсинки и у Суоменлинна попала на паспортный контроль, пишет Ilta-Sanomat.

Все остальное было в порядке, но у инвестора не было при себе паспорта. только водительские права. Несмотря на возражения, офицер морской погранохраны Финляндии назначил ему за легкое нарушение границы штраф размером в 15 дневных ставок.

Поскольку в Финляндии назначают штрафы в соответствии с доходом человека, с доходом инвестора денежная сумма одной дневной ставки вышла 6350 евро и сумма штрафа — в общей сложности 95 250 евро.

Инвестор обжаловал штраф, поэтому начали предварительное следствие, после чего прокурор предъявил обвинение. Хельсинкский суд первой инстанции решил, что миллионер был виновен в легком нарушении границы, но не назначил ему наказание.

Суд посчитал, что проступок был мелким и в данном случае штраф привел бы к непропорциональному результату. Сам миллионер сравнил свое наказание с тем, что соответствующий штраф безработного с маленьким доходом был бы 90 евро.

Прокурор обжаловал решение в хельсинкском суде второй инстанции, который полностью оправдал инвестора.

Верховный суд дал прокурору разрешение на обжалование. Верховный суд теперь изучает, как выглядит назначенный штраф по отношению к принципу свободного передвижения в Евросоюзе.

Вчера Верховный суд Финляндии решил попросить у Суда Евросоюза предварительное решение по трем вопросам о применении права Евросоюза.

"В этом деле вопрос трактовки, согласуется ли с правом союза наказывать гражданина союза за то, что он путешествовал в другую страну ЕС и обратно без того, чтобы у него был при себе действующий паспорт или другой рейсовый документ", — сообщил Верховный суд Финляндии.

Два первых вопроса Верховного суда Финляндии касаются того, есть ли в соответствии с правом Евросоюза препятствия тому, что по закону страны от передвигающихся по морю на своем маломерном судне требуют наличия при себе паспорта, если они пересекают внутреннюю границу Евросоюза.

Если препятствий нет, верховный суд в-третьих просит у Суда Евросоюза мнение относительно того, согласуется ли назначаемое в Финляндии в соответствии с дневной ставкой наказание с принципом пропорциональности Евросоюза.

Ответа, очевидно, придется ждать долго, он запросто может прийти только в 2021 году.

Читайте также: