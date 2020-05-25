Финская полиция жалуется, что во время эпидемии коронавируса стало модно превышать скорость. Свой вклад вносят и эстонцы

Самые большие скорости на участках, где разрешенная скорость составляет 100 км/ч, в выходные были 212 и 210 км/ч, передает Yle Uutiset.
Больше всего водительских прав взяли на хранение в регионе Восточная Уусимаа, где в выходные остались без прав 54 водителя. Часть из них из-за вождения в пьяном виде.
"Это явление теперь повторяется каждый уикенд. В среднем остается на полке 35 прав на уикенд. Прошлые выходные были худшими с 54 правами", — сказал инспектор сектора дорожной полиции в полиции Восточной Уусимаа, старший комиссар Тимо Леппяля.
Леппяля подчеркнул, что такая же небрежность во время эпидемии коронавируса есть во всей стране.
"Гонщики помимо себя и пассажиров подвергают опасности всех остальных участников движения. У водителей должна быть такая же солидарность в отношении других людей, как во время этих недель коронавируса есть в целом в обществе", — сказал Леппяля.
В Хельсинки лишившихся водительских прав было более десяти. Было также несколько ездивших без прав. По сообщению полиции, самая большая скорость на участке, где разрешено 100 км/ч, была 204 км/ч.
"Водителей меньше, так что часть, кажется, считает, что есть место, чтобы гонять", — сказал комиссар дорожной полиции в полиции Хельсинки Паси Туоминен.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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