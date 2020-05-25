Финская полиция жалуется, что во время эпидемии коронавируса стало модно превышать скорость. Свой вклад вносят и эстонцы

Самые большие скорости на участках, где разрешенная скорость составляет 100 км/ч, в выходные были 212 и 210 км/ч, передает Yle Uutiset.

Больше всего водительских прав взяли на хранение в регионе Восточная Уусимаа, где в выходные остались без прав 54 водителя. Часть из них из-за вождения в пьяном виде.

"Это явление теперь повторяется каждый уикенд. В среднем остается на полке 35 прав на уикенд. Прошлые выходные были худшими с 54 правами", — сказал инспектор сектора дорожной полиции в полиции Восточной Уусимаа, старший комиссар Тимо Леппяля.

Леппяля подчеркнул, что такая же небрежность во время эпидемии коронавируса есть во всей стране.

"Гонщики помимо себя и пассажиров подвергают опасности всех остальных участников движения. У водителей должна быть такая же солидарность в отношении других людей, как во время этих недель коронавируса есть в целом в обществе", — сказал Леппяля.

В Хельсинки лишившихся водительских прав было более десяти. Было также несколько ездивших без прав. По сообщению полиции, самая большая скорость на участке, где разрешено 100 км/ч, была 204 км/ч.

"Водителей меньше, так что часть, кажется, считает, что есть место, чтобы гонять", — сказал комиссар дорожной полиции в полиции Хельсинки Паси Туоминен.

Viikonlopun aikana #Helsinki #liikennepoliisi joutui määräämään useita

kuskeja ajokieltoon pääasiassa rajujen ylinopeuksien vuoksi 👮🏽‍♂️👎🏽 pic.twitter.com/hGu4D0tKRn — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) May 24, 2020





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