Финская полиция арестовала гражданина Эстонии, подозреваемого в попытке убийства двух человек
По сообщению финской полиции, она подозревает гражданина Эстонии, избившего в пятницу вечером в Вантаа двух мужчин, в покушении на убийство.
По сообщению финской полиции, она подозревает гражданина Эстонии, избившего в пятницу вечером в Вантаа двух мужчин, в покушении на убийство.
Выехавшие по вызову полицейские обнаружили двух жестоко избитых мужчин, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Helsingin Sanomat.
По словам свидетелей, напавший на мужчин человек выразил неудовольство проводимой вечеринкой и громкой музыкой, а затем избил потерпевших.
Полиция задержала подозреваемого в преступлении гражданина Эстонии 1981 года рождения.
По словам сотрудника полиции региона Ида-Уусимаа Микка Кийски, возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления. Как сказал полицейский дело расследуется как покушение на убийство.
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