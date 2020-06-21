21.06.2020, 12:25

Финская полиция арестовала гражданина Эстонии, подозреваемого в попытке убийства двух человек


Матти Айвар Линд
EST 22
Финская полиция арестовала гражданина Эстонии, подозреваемого в попытке убийства двух человек
Reuters

По сообщению финской полиции, она подозревает гражданина Эстонии, избившего в пятницу вечером в Вантаа двух мужчин, в покушении на убийство.

Выехавшие по вызову полицейские обнаружили двух жестоко избитых мужчин, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Helsingin Sanomat.

По словам свидетелей, напавший на мужчин человек выразил неудовольство проводимой вечеринкой и громкой музыкой, а затем избил потерпевших.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении гражданина Эстонии 1981 года рождения.

По словам сотрудника полиции региона Ида-Уусимаа Микка Кийски, возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления. Как сказал полицейский дело расследуется как покушение на убийство.

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