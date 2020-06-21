Финская полиция арестовала гражданина Эстонии, подозреваемого в попытке убийства двух человек

Выехавшие по вызову полицейские обнаружили двух жестоко избитых мужчин, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Helsingin Sanomat.

По словам свидетелей, напавший на мужчин человек выразил неудовольство проводимой вечеринкой и громкой музыкой, а затем избил потерпевших.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении гражданина Эстонии 1981 года рождения.

По словам сотрудника полиции региона Ида-Уусимаа Микка Кийски, возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления. Как сказал полицейский дело расследуется как покушение на убийство.