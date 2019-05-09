Финна приговорили к пожизненному сроку за "рождественское убийство" эстонца в Хельсинки

Преступление произошло в квартире Хейке. Все началось со ссоры из-за пропажи наркотического вещества.

51-летнего мужчину из Эстонии отвели в ванную комнату, где Хейке и его брат избили его руками и ногами в голову и верхнюю часть тела.

Затем обвиняемый взял с гвоздя охотничий нож, 30-сантиметровым клинком которого ударил жертву несколько раз в голову и под конец перерезал горло.

Преступление произошло под утро в рождественский сочельник. Жертву завернули среди прочего в душевую занавеску и простыни и несколько дней спустя отвезли на машине, чтобы спрятать на местности.

Полиция узнала о происшествии посредством сообщения об исчезновении 29 декабря 2018 года. Жертва, 51-лений мужчина, пропала после проведенного в кабаке вечера накануне рождественского сочельника, передает MTV Uutiset.

Помимо убийства Хейке также был признан виновным в тяжком наркопреступлении. У него нашли 1,7 килограмма конопли, несколько граммов амфетамина, кокаина, метамфетамина и экстази и более ста таблеток классифицирующегося как наркотик успокоительного.

В итоге Хейке приговорили к пожизненному тюремному заключению. ОН также должен выплатить жене и совершеннолетней дочери погибшего 25 800 евро компенсации.

Двоих других обвиняемых оправдали в убийстве. Одного из них приговорили за избиение к году и шести месяцам условно и к 90 часам общественных работ. Другой получил штраф в размере 60 штрафных единиц за сокрытие преступления.