Фальшивки, фишинг, обман пожилых людей: в условиях ЧП в нотариальной сфере активизировались мошенники

До сих пор массово распространялись поддельные письма с использованием банковских логотипов, но теперь люди получают по электронной почте ”письма о пожертвованиях”, пытающиеся имитировать нотариальные документы.

”На примере рассылаемых по электронной почте писем видно, что речь идет о малопонятных документах, оформление которых не соответствует формальным требованиям, а перевод выполнен довольно плохо”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. Как и в случае с фишинговыми письмами, целью может быть, например, получение платы за повторную аутентификацию. В худших же случаях предлагают ”отличную возможность инвестировать”, в результате чего злоумышленники получают доступ к компьютеру человека и его данным и могут полностью опустошить его банковский счет.

”Никуда не делись и поддельные иностранные доверенности, с которыми приходят к нотариусам. Недавно у нас был случай, когда в нотариальное бюро обратились с подделкой, которая позволила бы совершать разные действия с эстонским паевым товариществом — отчуждать паи, участвовать в общем собрании и в принятии решений”, — сказала Саар-Йохансон.

По-человечески, пожалуй, наиболее трагичны случаи, когда родственники пожилых людей пытались заставить их совершать в условиях чрезвычайного положения действия, последствий которых пожилой человек не понимает.

”Близкие родственники неоднократно приводили в нотариальные бюро пожилых людей для совершения сделок с недвижимостью. Зачастую же из разговора с нотариусом становилось ясно, что пожилой человек понятия не имеет, что он здесь делает, о какой сделке идет речь и почему он должен ее совершить”, — отметила Саар-Йохансон. Она подчеркнула, что в условиях ухудшения экономической ситуации мы не должны забывать близких пожилых людей, которые могут стать жертвами мошенников.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!