Ежегодник Госпрокуратуры: преступный мир Эстонии после смерти Таранкова по-прежнему остается без главаря

Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают в обнародованном сегодня ежегоднике Государственной прокуратуры, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.

”Впереди полицию и прокуратуру ждут новые вызовы. Ключевые слова: ”международное сотрудничество”, ”преступления белых воротничков”, ”преступные объединения с измененной структурой””, — отмечают Лейс и Верте.

По словам Лейса и Верте, одна из главных задач — это выявление главарей и призвание их к ответственности. Лейс и Верте отмечают, что бывшие и будущие главари жили и будут жить преимущественно за счет прибыли, полученной преступным путем.

”Насколько нам известно, ни у одного из бывших или настоящих лидеров ОПГ не было и нет работы по найму от звонка до звонка. Но рядом с ними множество преступников, простых членов банды, которые воруют, занимаются мошенничеством, налоговыми махинациями, придают наркотики и приносят часть заработанных преступным путем денег в общак”, — говорят Лейс и Верте. По их словам, логика создания ОПГ заключается в том, что скооперировавшись легче заработать криминальную прибыль и делать это на протяжении более длительного времени, нежели действуя в одиночку.

Как правило, именно деньги, а конкретно — оброт криминальной прибыли — приводят в итоге к поимке ”верхушки”. Для этого правоохранительным органам нужно уметь видеть картину в целом и установить самое слабое звено ”паутины”.

Как отмечается в ежегоднике, после смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.

Некоторое время назад пресса в качестве возможного кандидата назвала Ахмеда Оздоева, в результате чего он оказался в орбите внимания общественности (и соответственно правоохранительных органов) и в феврале 2018 года был задержан в качестве подозреваемого по делу о вымогательстве 3,4 млн долларов у бывшего российского банкира.