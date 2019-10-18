Европол считает эстонку одним из самых опасных наркодилеров Европы

Эстонка Кристи Амберг (30), которую полицейская служба Европейского союза считает крупным кокаиновым дилером, входит в число 21 самых опасных разыскиваемых преступниц.
Пару лет назад Амберг торговала в Таллинне амфетамином, кокаином, GHB (гамма-гидроксибутират) и марихуаной.
Полиция взяла блондинку с зелеными глазами весной 2017 года на автобусной остановке на Площади свободы. В момент задержания у женщины было при себе 0,67 грамма кокаина, 0,53 грамма чистого амфетамина, 29,2 грамма чистого GHB и другие наркотические вещества.
Харьюский уездный суд в мае прошлого года вынес приговор: Амберг дали 1 год и 9 месяцев условно. Женщина нарушила правила УДО и была объявлена в розыск.
Последнее посещение Амберг своей странички в Facebook отмечено два года назад, когда она еще не попалась полиции. Своим местом жительства она тогда отметила город Дарвин в Австралии.
Проводимая Европолом в интернет-среде кампания "Europe´s most wanted fugitives: Crime has no gender" (Самые разыскиваемые: у криминала нет пола), в рамках которой опубликована фотография Амберг и указаны ее данные, акцентирует внимание на женском криминале.
В проекте участвует 21 страна, каждая из которых предоставила одну из разыскиваемых.
Всех разыскиваемых преступниц можно увидеть здесь.
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