Европейская мафия: главные игроки на криминальной карте ЕС

По данным полицейской службы Евросоюза Europol, в целом на территории ЕС действуют около 5000 организованных преступных группировок. Как следует из доклада итальянского исследовательского центра Transcrime, посвященного международной преступности в 2016 году, их прибыль составляет около 110 млрд евро в год: это примерно один процент от общего ВВП Евросоюза.

По данным Transcrime, наибольшую часть этой суммы (28 млрд евро в год) преступники зарабатывают торговлей наркотиками. Все более прибыльным бизнесом становится и налоговое мошенничество, в частности, уголовно наказуемые схемы с НДС. К другим видам нелегальной деятельности относятся торговля людьми, контрабанда и незаконная торговля табачными изделиями и оружием.

Большая часть вырученных денег отмывается через легальные компании: такие фирмы расположены, в первую очередь, на юге Италии, где организованная преступность имеет глубокие корни, а также в крупнейших европейских портах и приграничных регионах ЕС.