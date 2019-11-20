Европейская мафия: главные игроки на криминальной карте ЕС
Итальянская Cosa Nostra, арабские кланы и "русская мафия": прибыль преступных группировок, действующих в ЕС, достигает более 100 млрд евро в год. DW пишет о самых влиятельных из них.
Итальянская Cosa Nostra, арабские кланы и "русская мафия": прибыль преступных группировок, действующих в ЕС, достигает более 100 млрд евро в год. DW пишет о самых влиятельных из них.
По данным полицейской службы Евросоюза Europol, в целом на территории ЕС действуют около 5000 организованных преступных группировок. Как следует из доклада итальянского исследовательского центра Transcrime, посвященного международной преступности в 2016 году, их прибыль составляет около 110 млрд евро в год: это примерно один процент от общего ВВП Евросоюза.
По данным Transcrime, наибольшую часть этой суммы (28 млрд евро в год) преступники зарабатывают торговлей наркотиками. Все более прибыльным бизнесом становится и налоговое мошенничество, в частности, уголовно наказуемые схемы с НДС. К другим видам нелегальной деятельности относятся торговля людьми, контрабанда и незаконная торговля табачными изделиями и оружием.
Большая часть вырученных денег отмывается через легальные компании: такие фирмы расположены, в первую очередь, на юге Италии, где организованная преступность имеет глубокие корни, а также в крупнейших европейских портах и приграничных регионах ЕС.
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