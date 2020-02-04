Этот человек уклоняется от судебного производства. Полиция просит помощи!

Служба преступлений против личности Пыхьяской префектуры разыскивает 36-летнего Райво Лойге, который уклоняется от судебного производства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений с применением насилия.
Полиция просит всех, кто располагает информацией относительно возможного места пребывания изображенного на фото человека, сообщить об этом по номеру 5212627 или 112.
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