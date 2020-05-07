Эстонского производителя джина крупно обокрали в Лондоне

Известно, что груз, направлявшийся в Великобританию на склад London City Bond, был украден из машины за день до прибытия. Когда водитель грузовика проснулся утром, то увидел, что в ящиках дырки, а джина нет, рассказал Яансоо. Делом занимается английская полиция.
По его словам, возможно, воры проворачивали подобную схему уже не в первый раз, так как в последнее время подобные кражи участились, как уверяют перевозчик и получатель товара.
В английских же СМИ посчитали, что новость может быть хитрым рекламным трюком — мол фирма пытается пробиться на новый рынок и с ними сразу произошло такое.
Яансоо все отрицает, но признает, что новость действительно помогла им держать свое имя на слуху. По его словам, они попытались воспринять убыточную ситуацию в позитивном ключе.
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