Эстонского производителя джина крупно обокрали в Лондоне

Известно, что груз, направлявшийся в Великобританию на склад London City Bond, был украден из машины за день до прибытия. Когда водитель грузовика проснулся утром, то увидел, что в ящиках дырки, а джина нет, рассказал Яансоо. Делом занимается английская полиция.

По его словам, возможно, воры проворачивали подобную схему уже не в первый раз, так как в последнее время подобные кражи участились, как уверяют перевозчик и получатель товара.

В английских же СМИ посчитали, что новость может быть хитрым рекламным трюком — мол фирма пытается пробиться на новый рынок и с ними сразу произошло такое.

Яансоо все отрицает, но признает, что новость действительно помогла им держать свое имя на слуху. По его словам, они попытались воспринять убыточную ситуацию в позитивном ключе.