Эстонского капитана торгового судна подозревают в контрабанде сигарет и алкоголя в Финляндию

Случаи контрабанды имели место в 2013 и 2014 годах, передает Yle Uutiset.
Согласно данным, капитан нелегально провез около 1,1 миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя. В итоге государство не получило акцизов и налогов на 230 000 евро.
Таможня выяснила, что сигареты и алкоголя загружали в Германии в микроавтобусы, находящиеся на борту торгового судна. По прибытии в Финляндию подозреваемые выезжал с корабля на микроавтобусе, передавал сигареты и алкоголь дальше для продажи и возвращался на корабль.
Данные подозрения расследовались еще в 2014-2015 годах, но тогда не получилось провести необходимые следственные процедуры из-за того, что эстоноземелец покинул должность и Финляндию.
В 2017 году суд постановил взять его под стражу и был выдан общеевропейский ордер на его арест. В июне 2019 года мужчина был задержан в Эстонии и передан Финляндии.
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