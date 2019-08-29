Эстонского капитана торгового судна подозревают в контрабанде сигарет и алкоголя в Финляндию

Случаи контрабанды имели место в 2013 и 2014 годах, передает Yle Uutiset.

Согласно данным, капитан нелегально провез около 1,1 миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя. В итоге государство не получило акцизов и налогов на 230 000 евро.

Таможня выяснила, что сигареты и алкоголя загружали в Германии в микроавтобусы, находящиеся на борту торгового судна. По прибытии в Финляндию подозреваемые выезжал с корабля на микроавтобусе, передавал сигареты и алкоголь дальше для продажи и возвращался на корабль.

Данные подозрения расследовались еще в 2014-2015 годах, но тогда не получилось провести необходимые следственные процедуры из-за того, что эстоноземелец покинул должность и Финляндию.

В 2017 году суд постановил взять его под стражу и был выдан общеевропейский ордер на его арест. В июне 2019 года мужчина был задержан в Эстонии и передан Финляндии.