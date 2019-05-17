Эстонский водитель попался в Испании с контрабандой на 500 000 евро

В ходе проверки машины выяснилось, что за ящиками с вином находилась тара, в которой была спрятана табачная продукция без соответствующих акцизных марок, передает La Vanguardia.

Всего было найдено 233 коробки, в которых лежали 126 000 пачек табачных изделий.

Суд арестовал найденный товар и взял водителя под стражу.

Гражданская гвардия начала расследование.