17.05.2019, 16:05
Эстонский водитель попался в Испании с контрабандой на 500 000 евро
В испанской Паленсии Гражданская гвардия (военизированное полицейское формирование) арестовала гражданина Эстонии, в грузовом автомобиле которого были обнаружены 126 000 пачек контрабандного табака.
В ходе проверки машины выяснилось, что за ящиками с вином находилась тара, в которой была спрятана табачная продукция без соответствующих акцизных марок, передает La Vanguardia.
Всего было найдено 233 коробки, в которых лежали 126 000 пачек табачных изделий.
Суд арестовал найденный товар и взял водителя под стражу.
Гражданская гвардия начала расследование.