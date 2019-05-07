Эстонские водители, "попавшиеся" в Финляндии камерам замера скорости, будут получать извещения от местной полиции

Эстонцы будут получать сообщение, в котором сказано, что человек может получить квитанцию о штрафе в доме полиции в районе Малми в Хельсинки, либо, если автомобилем управляло другое лицо, сообщить об этом.

Если владелец ничего не сообщит полиции в указанные в извещении сроки, то его могут объявить в розыск.

Издание отмечает, что по закону саму квитанцию по почте за границу посылать нельзя.

Внедрена новая практика будет сначала в Эстонии, поскольку больше всего в Финляндии камерам попадаются автомобили именно с эстонскими регистрационными знаками.