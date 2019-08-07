Эстонские туристы попали в ДТП в Турции, пять человек в больнице

Руководитель по связям с общественностью турфирмы Novatours Олев Рийсберг сказал, что местный представитель туроператора не давал рекомендаций относительно купленного на улице сафари на джипах и не имеет контроля над этой услугой.

"Находящиеся на месте представители Novatours постоянно на связи с попавшими в аварию людьми и ищут возможности для их безопасной доставки домой. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, хотя еще окончательно не ясно, в каком объеме они застрахованы". — сказал Рийсберг.