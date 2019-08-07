07.08.2019, 16:05

Эстонские туристы попали в ДТП в Турции, пять человек в больнице

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rus.delfi.ee
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TOPSHOT-SRI LANKA-ANIMAL-ELEPHANT
TOPSHOT-SRI LANKA-ANIMAL-ELEPHANTFoto: AFP

Вчера вечером в Турции произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали эстонцы, купившие на улице сафари на джипах. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Руководитель по связям с общественностью турфирмы Novatours Олев Рийсберг сказал, что местный представитель туроператора не давал рекомендаций относительно купленного на улице сафари на джипах и не имеет контроля над этой услугой.

"Находящиеся на месте представители Novatours постоянно на связи с попавшими в аварию людьми и ищут возможности для их безопасной доставки домой. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, хотя еще окончательно не ясно, в каком объеме они застрахованы". — сказал Рийсберг.

Uudiskirja Üleskutse
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