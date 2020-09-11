Эстонские предприятия теряют из-за кибератак более миллиона евро в год

У каждого предприятия есть выход в Интернет. В Эстонии около 170 000 предприятий, в которых работает до 50 сотрудников. Большинство из них — микропредприятия, в которых работником числится только член правления. Руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE RIA Тыну Таммер, говорит, что функциональная стабильность информационных систем — один из важнейших аспектов деятельности любого предприятия.

”Современные кибератаки останавливают работу серверов или компьютеров, что приводит к остановке работы всего предприятия. И если даже представить, что работу можно было бы продолжить с помощью бумаги и карандаша, то и такая работа нуждается в данных, поэтому бумага и карандаш лишь немного помогут в этой ситуации. Вряд ли кто-либо захочет вообще прибегнуть к такому решению, и оно в любом случае не вернет потерянные деньги”, — говорит Таммер.

И тем не менее продолжает существовать большое количество предпринимателей, которые об этой теме даже не задумывались и не сделали ничего для снижения риска кибератак. Эта проблема касается особенно остро малых и средних предприятий. Статистика показывает, что чем меньше предприятие, тем меньше внимания оно уделяет кибербезопасности.

”Конечно, предприятия заинтересованы в первую очередь в том, чтобы их бизнес работал, однако при этом нельзя забывать о кибербезопасности. В противном случае жизнь преступника станет слишком легкой. Злоумышленник выясняет, можно ли, не прикладывая особых усилий, войти в информационную систему той или иной компании, и после этого снежный ком начинает расти”, — говорит Таммер.

К киберинцидентам, причинившим в прошлом году наибольший финансовый ущерб эстонским компаниям, относятся мошенническая схема исполнительного директора, получение незаконного доступа к учетным записям электронной почты компаний и финансовые мошенничества, начавшиеся с наблюдения за почтовым ящиком.

”Первым из них является финансовое мошенничество, когда от имени топ-менеджера компании бухгалтеру отправляется короткий и лаконичный вопрос, можно ли быстро перечислить какую-то сумму на расчетный счет постороннего лица. Во втором случае преступники перехватывают ведущуюся внутри предприятия по электронной почте переписку в момент оплаты счетов и тайно меняют в счетах реквизиты банковского счета”, — поясняет Таммер.