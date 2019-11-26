Эстонские полицейские за считанные часы задержали промышлявших в Финляндии воров

19 ноября в Финляндии был угнан автомобиль Volvo, о пропаже которого владелец узнал от полиции. Согласно собранной информации, подозревавшийся в угоне гражданин Литвы намеревался прибыть на пароме в Таллинн, а затем, по всей вероятности, направиться в Литву. В результате сотрудничества с полицией Хельсинки полицейские Пыхьяской префектуры задержали автомобиль и водителя в тот же день в порту Таллинна. 30-летний мужчина был взят под стражу, а владельцу Volvo скоро вернут автомобиль.

С 19 по 23 ноября в разных местах в Финляндии были совершены взломы в три магазина электроники, откуда были украдены ноутбуки, планшеты и смартфоны на общую сумму примерно в 100 000 евро. По собранной информации, со всеми этими происшествиями был связан гражданин Румынии, который прибыл 24 ноября в Таллинн на пароме, видимо, чтобы переправить украденное через Таллинн на родину. Сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента проверили в порту несколько транспортных средств и 12 человек. В ходе проверки были найдены все украденные вещи. Пятеро граждан Румынии в возрасте 36, 34, 33, 26 и 24 лет были взяты под стражу.