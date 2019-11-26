Эстонские полицейские за считанные часы задержали промышлявших в Финляндии воров

„Оба случая являются хорошим примером того, насколько эффективно долговременное сотрудничество между полицией Финляндии и Эстонии, – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. - Работая вместе, мы можем выявить преступников уже за считанные минуты. Благодаря нашему чиновнику, находящемуся в Финляндии, информация поступает в Эстонию быстро, что помогает задержать злоумышленников по горячим следам".
Эффективное сотрудничество между правоохранительными органами соседних государств дает злоумышленникам четкий сигнал, что их попытки совершить безнаказанно преступление в соседнем государстве не приносят результата.
„У Пыхьяской префектуры имеется договор о сотрудничествe с полицией Хельсинки и Риги, это дает нам прекрасную возможность вместе работать и удивлять преступников", – добавил Тамбре.
Делопроизводства по обоим делам будут продолжены в Финляндии.
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